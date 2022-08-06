سيدة تتفق مع مسلحين على مهاجمة زوجها بسبب خلافات بينهما في أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى في مديرية أمن أسيوط، من إحدى المستشفيات، باستقبالها كلٍ من سائق مركبة "توك توك" مُصاب بجرح قطعى بالبطن-، ومالك محل مصوغات "مُصاب برش خرطوش بالرأس" مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

بالانتقال وسؤالهما وبرفقتهما "زوجة الثانى"، قرروا أنه حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة الأول، وسيرهم بطريق زراعى فرعى بدائرة المركز، فوجئوا بقيام 3 مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" باستيقافهم وتعدوا عليهم (بسلاح أبيض " مطواة " وفرد محلى)، ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وإستولوا على ( مبلغ مالى، هاتف محمول "خاصين بالثانى") ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج ومن بينهم "زوجة المصاب الثانى".

عقب تقنين الإجراءات تم ستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مركبة التوك توك- فرد محلى - عدد من الطلقات - سلاح أبيض "مطواة" المستخدمين فـى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإتفاقهم على التخلص من المجنى عليه الثانى بقتله لوجود خلافات بينهم.