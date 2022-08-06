زى النهاردة.. النيابة بـ"تنظيم بيت المقدس": أحد المتهمين رصد مدينة الإنتاج الإعلامى

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 6 سنوات، يوم 6 أغسطس 2016، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الثانى، والذى قال بعد حلف اليمين، وردا على سؤال المحكمة حول معلوماته عن الواقعة رصد مدينة الإنتاج، إن المتهم كريم رستم دخل معه مدينة الإنتاج الإعلامى للبحث عن عمل، ونوه الشاهد إلى أن المتهم زميل دراسة ومتخرجين فى نفس العام، وأنه قام بتربية لحيته فى السنة الأخيرة من الجامعة.

فيما وجه على إسماعيل دفاع المتهم سؤالا للشاهد عن التهمة التى ارتكبها المتهم أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامى، وهنا أكد ممثل النيابة العامة أن المتهم كان يقوم برصد مدينة الإنتاج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.