زغاريد وفرحة عارمة.. الثالثة على الثانوية العامة: النظام الحديث أسهل بكثير

الدقهلية فريق المحافظات

زغاريد وفرحة هستيرية داخل منزل أمنية والتي حصلت على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة.

وتلقت أمنية إبراهيم السيد محمد عيد خبر ترتيبها الثالثة علي مستوي الجمهورية من صديقتها بحالة فرحة هستيرية وصراخ من شقيقها وأسرتها فور علمهم بترتيب أمنية وتفوقها.

وقالت أمنيه، إن نظام المنصة الإلكترونية ممتاز للغاية ويعد بالنسبة لها واستعنت بزملاء سبقوني في دراسة المنصة الإلكترونية وقدموا لي المساعدة، كما انني قمت بالاعتماد غلي نفسي في بعض المواد ولجإت لمناقشه والدي في بعضها لانه تربوي وعودني علي المناقشة دائما.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

-يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



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أمنية-تحصد-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية



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