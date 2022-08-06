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زغاريد وفرحة عارمة.. الثالثة على الثانوية العامة: النظام الحديث أسهل بكثير

السبت، 06 أغسطس 2022 02:17 م
زغاريد وفرحة عارمة.. الثالثة على الثانوية العامة: النظام الحديث أسهل بكثير
الدقهلية فريق المحافظات

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زغاريد وفرحة هستيرية داخل منزل أمنية والتي حصلت على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة.

وتلقت أمنية إبراهيم السيد محمد عيد خبر ترتيبها الثالثة علي مستوي الجمهورية من صديقتها بحالة فرحة هستيرية وصراخ من شقيقها وأسرتها فور علمهم بترتيب أمنية وتفوقها.

وقالت أمنيه، إن نظام المنصة الإلكترونية ممتاز للغاية ويعد بالنسبة لها واستعنت بزملاء سبقوني في دراسة المنصة الإلكترونية وقدموا لي المساعدة، كما انني قمت بالاعتماد غلي نفسي في بعض المواد ولجإت لمناقشه والدي في بعضها لانه تربوي وعودني علي المناقشة دائما.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

 

-يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

 

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

 

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

 

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

 

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

أسرة-الحاصلة-على-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية
أسرة-الحاصلة-على-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية

 

أمنية-تحصد-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية
أمنية-تحصد-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية

 

فرحة-اسرة-امنية
فرحة-اسرة-امنية

 

فرحة-الاسرة
فرحة-الاسرة

 

فرحة-عارمة
فرحة-عارمة

 

منزل-الحاصلة-على-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية
منزل-الحاصلة-على-المركز-الثالث-علي-مستوي-الجمهورية

 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

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