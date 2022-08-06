خطفت حبيبى.. فتاة تقتل أخرى لخطوبتها بشاب تحبه بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة فتاة مُلقاة بإحدى الأراضى الزراعية كائنة بدائرة المركز وبها سحجات وخدوش ولم يعثر على أية متعلقات.

بالفحص تين أن المجنى عليها (مقيمة – بدائرة المركز).. وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فتاة- مقيمة بذات المركز).

وعقب تقنين الإجراءات​ تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليها لخطبتها لأحد الأشخاص كانت ترتبط به عاطفيًا، حيث قامت بإستدراجها حال سيرهما بمحل الواقعة إلى طريق فرعى يمر على الأرض الزراعية محل العثور على المجنى عليها، ولدى وصولهما قامت المتهمة بمغافلتها والتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، واستولت على هاتفها المحمول ولاذت بالهرب متوجهة إلى منزلها.. وعقب وصولها لمنزلها أخبرت والدها فأخذ منها هاتف المجنى عليها وقام بإخفائه بأرضه الزراعية.. أمكن ضبط والدها وتم العثور على الهاتف المحمول تم إتخاذ الإجراءات القانونية.