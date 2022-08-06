حياة كريمة.. شاهد تدفق المياه فى ترعة بالمنيا بعد اعمال التأهيل والتبطين

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا من أمام أحد الترع بمحافظة المنيا، عقب الانتهاء من تأهيلها وتبطينها، مسجلا لحظة تدفق المياه بالترعة، ووصول المياه إلى نهاية الترعة لرى الأرض، وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة التى تجرى على أرض المحافظة شمالا وجنوبا.

وتقوم مديرية الرى بمحافظة المنيا، بأعمال التأهيل والتبطين لـ784 كيلو متر على مستوى المحافظة، وبتكلفة حوالى 2 مليار و600 ألف جنيه، وتضم أعمال التأهيل والتبطين المرحلتين الأولى والثانية، كما يجرى طرح 69 كيلو متر فى مركز سمالوط شمال المحافظة.

ويجرى العمل داخل المشروع على قدم وساق من أجل الانتهاء فى المواعيد المحددة للانتهاء، حيث يجرى العمل حتى فى أيام العطلات الرسمية، وقد انتهت الأعمال من الكثير من الترع شمالا وجنوبا، وتم ضخ المياه بها، والتى ساهمت فى وصول المياه الى نهايات الترع والقضاء على أكبر مشكلة كان المزارعين يعانون منها لفترات طويلة.

ويذكر أن مبادرة حياة كرية يتم تنفيذها فى 192قرية و757 تابع بتكلفة حوالى 23مليار حنية وتشمل 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، واضافة مركزى سمالوط وبنى مزار بواقع 102 قرية.



سريان المياه بالترعة