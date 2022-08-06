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تعرف على دفعات الثانوية العامة التى لها حق التقديم بالمعهد الفنى الصحى الشرطى

السبت، 06 أغسطس 2022 11:24 ص
تعرف على دفعات الثانوية العامة التى لها حق التقديم بالمعهد الفنى الصحى الشرطى وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أكدت الداخلية أن الدفعات المطلوبة للتقديم بالمعهد الفني الصحي الشرطي هي "من دفعة 2019 حتى 2022 "للذكور، حيث فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات  2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على  60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.
 
وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتان ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.
 
ويقضى الطالب ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى، ويتم سحب كراسات الإلتحاق بدءً من 7 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويتم سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة "مدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط، و يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر  داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.جاء ذلك فى إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التى تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفنى الصحى الشرطى بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً فى مجالى (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة) وذلك إستكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية .
 
 

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