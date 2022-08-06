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تسجيل دخول وخروج 29 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 06 أغسطس 2022 05:07 م
تسجيل دخول وخروج 29 سفينة بموانئ بورسعيد قناة السويس
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 29 سفينة خلال عمليات التدوال.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 

 


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