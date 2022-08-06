تحرير 120محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والتحفظ على سلع ولحوم ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 30 يوليو2022 حتى 5 أغسطس الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 106 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 24محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و1 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 19 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 11محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و1محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 7محاضر للتصرف في 165 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و7محاضر للتوقف عن مزاولة النشاط "بدوت تصريح"في أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً " بديلاً عن السولار" من إجمالي 1270 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم التنبيه على كافة إدارات التموين بمد فترة العمل بمعرض " أضحى مبارك" ، فيما يتم حالياَ الإعداد والتجهيز لإنشاء عدة معارض على مستوى المحافظة تحت عنوان"أهلاً مدارس" وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية واللحوم وطرح الأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير2 محضر لسلع منتهية الصلاحية " لحوم وأسماك مجمدة" ومحضر لصاحب ثلاجة لحيازة وعرض للبيع أسماك ماكريل وأسماك وكبدة مجمدة وسردين منتهية صلاحيته ،و2محضر لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 30كجم ، و6 محاضر لمنشآت تجارية لإدارة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب 11محضراً لعاملين في مجال تداول المواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 19 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار ، فيما تم الانتهاء من إجراء عدد 55 معاينة مبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة،ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية.

هذا وقد وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.