بـ100 دولار.. تعرف على التصاريح الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر لزيارة المتاحف

تصدر وزارة السياحة والآثار مجموعة من تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس، بحيث تُتيح زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ماعدا المتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف المصرى الكبير، خلال مواعيد العمل الرسمية لأى عدد من مرات الزيارة طوال العام أو لفترة زمنية محددة أو لمنطقة معينة حسب نوع التصريح.

وتأتى تلك التصاريح فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار، للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والمختلفة، خاصة منتج السياحة الثقافية، بالإضافة إلى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جمهور الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية، ولتحفيز الأجانب المقيمين والسائحين المترددين على مصر من محبى الآثار والمتخصصين، تُصدر الوزارة ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار.

ومن بين التصاريح تلك الخاصة بالأجانب المقيمين فى مصر والتى تشمل:

1- التصاريح الخاصة بالأجانب المقيمين:

1.أ) تصريح زيارة سنوي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود طوال العام، وينقسم إلى فئتين:

- تصريح بمبلغ 270 دولارا أو 260 يورو، شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

- تصريح بمبلغ 200 دولار أو 190 يورو، غير شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

1.ب) تصريح زيارة موسمي: يتيح لحامله زيارة جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، بعدد مرات غير محدود لمدة ثلاث أشهر، وينقسم إلى فئتين:

- تصريح بمبلغ 140 دولارا أو 130 يورو، شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.

- تصريح بمبلغ 100 دولار أو 100 يورو، غير شامل زيارة مقبرتى الملكة نفرتارى والملك ستى الأول بالبر الغربى بمدينة الأقصر.