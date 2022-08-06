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اليوم محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله بسبب الثأر

السبت، 06 أغسطس 2022 10:00 ص
اليوم محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله بسبب الثأر حبس _ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله في منطقة الزيتون، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.
 
وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاح نارى لقتل المجنى عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبة عقب تنفيذ العملية.
 
وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون بسبب الثأر وشخص آخر.
 
كان أحمد سامح، مدير نيابة الزيتون، بإشراف المستشار طارق كروم المحامى العام، أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.
 
تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء ، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق نارى فى يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم.

مقتل تاجر

الزيتون

أخبار الحوادث

محل عطارة

جنايات القاهرة



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