المرور تحرر 28 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (112800) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28937 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 995 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و8 مخالفات موقف عشوائى، و18 مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.