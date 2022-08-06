العثور على جثة شاب فى المنوفية

فريق المحافظات

عثر الأهالى بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، على جثة شاب مصابا بطلق نارى بأحد المناطق بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة " محمود ع ع " 18 سنة، مصابا بطلق نارى، بقرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم وبالانتقال الفورى والمعاينة تبين أن الشاب مصابا بطلق ناري بالصدر تسبب فى وفاتة، وجارى التقصى حول الواقعة وبيان تفاصيلها واسبابها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .