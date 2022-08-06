الرابع علمى علوم بسوهاج: سألتحق بكلية الطب وعلمت بالنتيجة من أسرتى

وأضاف كرسل أنه كان يذاكر يوميا عدد ساعات غير محدد حيث كان حريصا على التفوق منذ الصغر وان أسرته وفت له كل سبل الراحة والامكانيات ولم يقصرا معه فى اى شىء، مؤكدا أنه سوف يلتحق بكلية الطب.

وأشار الطالب الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية أنه كان يحصل على الدروس الخصوصية فى كل المواد اون لاين وأنه حقق حامه بالالتحاق بكلية الطب ويشكر أسرته على ما قدموه حتى حقق التفوق .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا



طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع " وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.