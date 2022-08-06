الرابع علمى علوم بسوهاج: سألتحق بكلية الطب وعلمت بالنتيجة من أسرتى

قال كرلس خالد برلته الطالب الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمحافظة سوهاج بمجموع درجة علمى علوم بمدرسة الغريزات الثانوية المشتركة ، أن سعادته لا توصف بمجرد علمه بأنه من ضمن الاوائل مشيرا الى انه تم ابلاغه من قبل والده ووالدته بالنتيجة جيث أنه كان نائما وقتها.
وأضاف كرسل أنه كان يذاكر يوميا عدد ساعات غير محدد حيث كان حريصا على التفوق منذ الصغر وان أسرته وفت له كل سبل الراحة والامكانيات ولم يقصرا معه فى اى شىء، مؤكدا أنه سوف يلتحق بكلية الطب.
وأشار الطالب الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية أنه كان يحصل على الدروس الخصوصية فى كل المواد اون لاين وأنه حقق حامه بالالتحاق بكلية الطب ويشكر أسرته على ما قدموه حتى حقق التفوق .
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
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