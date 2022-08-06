كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سد النهضة، قائلا: "عايز أقولكم كلكم، إحنا خدنا فى مسار سد النهضة مسار ديما دبلوماسى والتفاوض للوصول إلى حل له، والهدف من ذلك إن إحنا لما يكون فيه أزمة أو مشكلة نلجأ فى علاجها إلى حاجتين، الصبر، والتفاوض".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الكلية الحربية: "خدنا إجراءات نعملها إحنا على مستوى بلدنا علشان نبقى مفيش نقطة مياه تبقى موجودة فى مصر إلا وممكن نستفيد منها بشكل كويس".

وتابع الرئيس السيسي: "محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعى، الهدف منها أخلى المياه نقية وتستخدم للزراعة مرة تانية، وإحنا لغاية دلوقتى عملنا محطتين رئيسيتين فى سيناء، المحسمة وبحر البقر، المحسمة حوالى مليون متر، والتانية حوالى 5.6 مليون متر فى اليوم، وفيه محطتين تانيين شغالين فيهم.. ده عبارة عن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها واستخدامها أكتر من مرة، ويمكن ده نفقات علينا لكن إحنا بنعملها.

وأكمل الرئيس السيسي: "إجراءات الدولة المصرية فى عمل أمن مائى من المياه الموجودة عندها وقلت يمكن شهر ولا اتنين هنكون من أوائل الدول فى العالم اللى بتستفيد من المياه وبتعملها معالجة ويمكن نكون أول أو تانى دولة فى العالم بتعمل البرامج دي".

وقال الرئيس السيسي: "نتحرك فى موضوع سد النهضة بهدوء وبتفاوض وديما أقول الكلمة دى، أقولكم الأمور مش بتتحل بالصوت العالى، والأمور بتتحل بالقدرة والعمل والصبر وفى الآخر مياه مصر أمانة فى رقبتنا كلنا وفى رقبتى، وماحدش هيمسها إن شاء الله، بهدوء خالص".