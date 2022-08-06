الرئيس السيسي: الدولة المصرية تدعم التأمين الغذائى الشامل

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عملنا على التأمين الغذائى الشامل للدولة، إن لدينا احتياطيات من القمح والأرز والسكر والزيت يكفينا مدة كبيرة، وإحنا حريصين على الحفاظ على هذه الكتلة، وعشان كده لما حصلت الأزمة اللى فاتت اللى بدأت فى مارس تلاقوا إن الحاجة كانت موجودة والناس كانت بتنزل تجيب اللى عايزاه وعمرنا ما قلنا لحد ما تخدش.

وأضاف الرئيس السيسي: "التسعير اتأثر كتير.. حاولنا أنه لا ينعكس على المواطن.. يعنى احنا لو بنجيب القمح بثمن.. اللى احنا جبنا بيه؟؟ طيب هى غليت برة زادت واحنا جايبينها بزيادة احنا لم نعكس الزيادة على المواطن.. ومثلا لو قولت إن رغيف العيش كان بيتكلف 60 – 65 ودلوقتى بيتكلف 80 هو برضه بيتباع للمواطن بـ5 قروش.. حاولنا اننا نحافظ إن التسعير ما يتغيرش.. طيب الدولة تتحمله.. نعم تتحمله.. الكلام ده ينطبق على الطاقة طبعا.