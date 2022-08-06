اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 06:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تدعم التأمين الغذائى الشامل

السبت، 06 أغسطس 2022 06:03 م
الرئيس السيسي: الدولة المصرية تدعم التأمين الغذائى الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عملنا على التأمين الغذائى الشامل للدولة، إن لدينا احتياطيات من القمح والأرز والسكر والزيت يكفينا مدة كبيرة، وإحنا حريصين على الحفاظ على هذه الكتلة، وعشان كده لما حصلت الأزمة اللى فاتت اللى بدأت فى مارس تلاقوا إن الحاجة كانت موجودة والناس كانت بتنزل تجيب اللى عايزاه وعمرنا ما قلنا لحد ما تخدش.

 

وأضاف الرئيس السيسي: "التسعير اتأثر كتير.. حاولنا أنه لا ينعكس على المواطن.. يعنى احنا لو بنجيب القمح بثمن.. اللى احنا جبنا بيه؟؟ طيب هى غليت برة زادت واحنا جايبينها بزيادة احنا لم نعكس الزيادة على المواطن.. ومثلا لو قولت إن رغيف العيش كان بيتكلف 60 – 65 ودلوقتى بيتكلف 80 هو برضه بيتباع للمواطن بـ5 قروش.. حاولنا اننا نحافظ إن التسعير ما يتغيرش.. طيب الدولة تتحمله.. نعم تتحمله.. الكلام ده ينطبق على الطاقة طبعا.

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

الكلية الحربية

كلمة الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة