الثالث على الجمهورية: "والدى توفى قريبا وكان حلمه أن أصبح طبيبا"

الدقهلية شريف الديب

سادت حالة من الفرحة والسعادة فى ارجاء قرية برج النور التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وحصول الطالب محمد أيمن البرقي، على مجموع 400 درجة علمي علوم، والذى حقق المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية.

وقال محمد أيمن البرقي من مدرسة برج النور الحاصل بالثانوية العامة على مجموع 400 درجة علمي علوم، والذى حقق المركز الثالث مكرر أن والده كان يعمل مدرس ثانوى صناعي وقد توفي في شهر نوفمبر الماضى، مضيفا:"كنت اتمني وجوده ليشهد ثمرة تعبه معي ووالدتى مدرسة لغة انجليزية وكان لها فضلا كبيرا علي فيما وصلت إليه".

وأكمل :"كان حلم الأسرة أن أكون طبيبا لذا سألتحق ان شاء الله بكلية طب بشرى جامعة المنصورة واتمني ان اتخصص لاحقا في مجال العيون و لو طرح علي منحه باحدى الجامعات من الممكن ان اعيد التفكير فيها ..و الحمدلله كنت متفوق منذ طفولتي و دائما كنت أحقق المراكز الاولي و في الشهادة الابتدائية كنت الاول علي مستوى الادارة التعليمية و في الإعدادية كنت الثاني علي مستوى المدرسة .

وأكد محمد :"قدوتي اطباء عالميين قرأت كثيرا عنهم و في مقدمتهم دكتور مجدى يعقوب فهو ملهم لي لتاريخه المشرف وولمسيرته العالمية"، موضحا :"لدى ثلاث أشقاء أحمد ويعمل مهندس وأمل طالبة في كلية علوم وإياد بالصف الثانى الابتدائي و علمت من خلال موقع الوزارة مما أدخل السرور علي الاسرة و العائلة باكملها .. و نقيم جميعا في منزل العائلة و نصيحتي لكل طالب ان يجرب تحربته الشخصية و يهتم بمذاكرته منذ بداية العام و كان من ضمن هواياتي قراءة الكتب في مجالات الفلسفة و الادب".