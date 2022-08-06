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الثالث على الجمهورية: "والدى توفى قريبا وكان حلمه أن أصبح طبيبا"

السبت، 06 أغسطس 2022 01:57 م
الثالث على الجمهورية: "والدى توفى قريبا وكان حلمه أن أصبح طبيبا" أوائل الثانوية
الدقهلية شريف الديب

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سادت حالة من الفرحة والسعادة فى ارجاء قرية برج النور التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وحصول الطالب محمد أيمن البرقي، على مجموع 400 درجة علمي علوم، والذى حقق المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية.
 
وقال محمد أيمن البرقي من مدرسة برج النور الحاصل بالثانوية العامة على مجموع 400 درجة علمي علوم، والذى حقق المركز الثالث مكرر أن والده كان يعمل مدرس ثانوى صناعي وقد توفي في شهر نوفمبر الماضى، مضيفا:"كنت اتمني وجوده ليشهد ثمرة تعبه معي ووالدتى مدرسة لغة انجليزية وكان لها فضلا كبيرا علي فيما وصلت إليه".
 
وأكمل :"كان حلم الأسرة أن أكون طبيبا لذا سألتحق ان شاء الله بكلية طب بشرى جامعة المنصورة واتمني ان اتخصص لاحقا في مجال العيون و لو طرح علي منحه باحدى الجامعات من الممكن ان اعيد التفكير فيها ..و الحمدلله كنت متفوق منذ طفولتي و دائما كنت أحقق المراكز الاولي و في الشهادة الابتدائية كنت الاول علي مستوى الادارة التعليمية و في الإعدادية كنت الثاني علي مستوى المدرسة .
 
وأكد محمد :"قدوتي اطباء عالميين قرأت كثيرا عنهم و في مقدمتهم دكتور مجدى يعقوب فهو ملهم لي لتاريخه المشرف وولمسيرته العالمية"، موضحا :"لدى ثلاث أشقاء أحمد ويعمل مهندس وأمل طالبة في كلية علوم وإياد بالصف الثانى الابتدائي و علمت من خلال موقع الوزارة مما أدخل السرور علي الاسرة و العائلة باكملها .. و نقيم جميعا في منزل العائلة و نصيحتي لكل طالب ان يجرب تحربته الشخصية و يهتم بمذاكرته منذ بداية العام و كان من ضمن هواياتي قراءة الكتب في مجالات الفلسفة و الادب".
 
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا. 
- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
 

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