الثالث علمي رياضة: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير وهدخل كلية الهندسة.. صور

سادت حالة من الفرحة بمنزل الطالب أحمد سامي الهيتي ابن قرية شبرا بلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بعد حصوله على المركز الثالث في الثانوية العامة علمي رياضة.

وعمت الزغاريد ارجاء المنزل فور علم الأسرة بتفوق نجلهم في الثانوية العامة واحتفلت الأسرة بالنجاح باطلاق الزغاريد وتهنئة الطالب بنجاحه.

وقال الطالب أحمد سامي الهيتي لـ اليوم السابع انه علم بالنتيجة من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم حيث كان يتابع اعلان النتيجة على صفحة الوزارة وفور سماع اسمه ومشاهدة صورته دخل في صمت لمدة دقائق وما ان تأكد من النتيجة بدأ في التنطيط والاحتفال بالنتيجة.

وأضاف أنه أبلغ والديه واحتفلوا بشدة في المنزل بعد سماع النتيجة، مشيرا أنه كان يذاكر كثيرا وينظم وقته في المذاكرة.

وأوضح أنه سيلتحق بكلية الهندسة وسيكمل الدراسة بالماجستير والدكتوراه مقدما الشكر لوالديه الذين كانوا سندا وعونا له طوال فترة الدراسة.

أما والده أعرب عن فرحته بنجاح وتفوق نجله، مؤكدا أنه كان يتوقع تفوق نجله، خاصة أنه طالب مجتهد وكان يواظب على المذاكرة طوال فترة الدراسة والتركيز كثيراً في فترة الامتحانات.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا