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الثالث علمي رياضة: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير وهدخل كلية الهندسة.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 03:34 م
الثالث علمي رياضة: عرفت النتيجة من مؤتمر الوزير وهدخل كلية الهندسة.. صور الطالب أحمد سامي الهيتي الثالث علمي رياضة واسرته
الغربية مصطفى عادل

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سادت حالة من الفرحة بمنزل الطالب أحمد سامي الهيتي ابن قرية شبرا بلوله التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بعد حصوله على المركز الثالث في الثانوية العامة علمي رياضة.
 
وعمت الزغاريد ارجاء المنزل فور علم الأسرة بتفوق نجلهم في الثانوية العامة واحتفلت الأسرة بالنجاح باطلاق الزغاريد وتهنئة الطالب بنجاحه.
 
وقال الطالب أحمد سامي الهيتي لـ اليوم السابع انه علم بالنتيجة من المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم حيث كان يتابع اعلان النتيجة على صفحة الوزارة وفور سماع اسمه ومشاهدة صورته دخل في صمت لمدة دقائق وما ان تأكد من النتيجة بدأ في التنطيط والاحتفال بالنتيجة.
 
وأضاف أنه أبلغ والديه واحتفلوا بشدة في المنزل بعد سماع النتيجة، مشيرا أنه كان يذاكر كثيرا وينظم وقته في المذاكرة.
 
وأوضح أنه سيلتحق بكلية الهندسة وسيكمل الدراسة بالماجستير والدكتوراه مقدما الشكر لوالديه الذين كانوا سندا وعونا له طوال فترة الدراسة.
 
أما والده أعرب عن فرحته بنجاح وتفوق نجله، مؤكدا أنه كان يتوقع تفوق نجله، خاصة أنه طالب مجتهد وكان يواظب على المذاكرة طوال فترة الدراسة والتركيز كثيراً في فترة الامتحانات.
 
 واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
 
وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
 
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)  
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
احمد-سامي-الهيتي
احمد سامي الهيتي

أسرة-أحمد-سامي
أسرة أحمد سامي

الطالب-أحمد-سامي-الهيتي
الطالب أحمد سامي الهيتي

فرحة-أسرة-أحمد-سامي
فرحة أسرة أحمد سامي

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

اليوم السابع بلس



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