الثالثة علمي رياضة: كنت متوقعة أكون الأولى على المدرسة

أعربت أسرة الطالبة أميرة خالد صلاح عمر الثالث على الثانوية العامة علمي علوم ابنة قرية تلبنت قيصر مركز طنطا بمحافظة الغربية عن فرحتها بتفوق الطالبة وحصولها على تلك المرتبة بين صفوف الأوائل.

واعربت الطالبة عن فرحتها بتفوقها في الثانوية العامة وأن الله كلل تعبها ومجهودها بالنجاح والتوفيق، مشيرة انها تحلم بأن تصبح طبيبة قلب.

وأوضحت انها كانت تحصل على دروس خصوصية في كل المواد ووالدها مزارع ووالدتها ربة منزل وكانت تذهب للدروس في الصباح وتجلس للمذاكرة تذاكر باقي ساعات اليوم، مبينة أن والديها كانوا يساعدوها في توفير المناخ المناسب للمذاكرة والتركيز في الدروس.

واكدت الطالبة انها لم تكن تتوقع أن تكون بين العشر الأوائل وكانت تتوقع أن تكون الأولي على المدرسة مثل كل عام، موجهة النصيحة للطلاب بالمذاكرة المستمرة ومراجعة الدروس أولا بأول.

وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.