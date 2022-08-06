الاستماع لأقوال المصابين في حادث سيارة بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث اصطدام سيارة برصيف طريق، بمنطقة البدرشين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامها بالرصيف.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، وتم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه انحراف السيارة، واصطدام السيارة بالرصيف ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.