الأول علمى علوم من الإسكندرية: أتمنى أكون طبيب "مخ وأعصاب" وكنت بذاكر لحد التعب

الإسكندرية جاكلين منير

التقى "اليوم السابع" بالطالب أسامة محمد سعد فتحي محارم، والذى جاء في المركز الأول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، بمجموع 663.78 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بنين ببرج العرب (متفوقين علوم).

وأكد أسامة محمد سعد، أنه فوجئ بالنتيجة ولم يكن يتوقع أن يكون من الاوائل،وأنه بذل مجهود كبير فى المذاكرة طوال العام ، معربا عن فرحتة الغامرة و ان الله أعطاه النجاح لتعبة و مجهودة طوال العام .

وحول ساعات المذاكرة قال ان الامر نسبى ويختلف من طالب الى اخر و لكنه كان يستذكر دروسة حتى التغب، ثم يأخذ قسط من الراحة ويعاود المذاكرة مرة اخرى .

وحول أمنياتة فى المستقبل، قال انه يتمنى الالتحاق بكلية الطب ليس فقط كوالدة طبيب العظام الذى يعتبره قدوتة الاولى ولكن لأنة يحب مجال الطب ،و يتمنى التخصص فى مجال المخ والأعصاب.

وحول الضغط النفسى للثانوية العامة قال،وجدت الدعم النفسى من اسرتى طوال الثلاث سنوات ،و اجتهدت بعيدا عن الضغط النفسى .

و قدم نصيحة لكل طالب فى الثانوية العامة قائلا: اعمل اللى عليك و اجتهد والله لن يضيع اجر من احسن عملا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



اسامه محمد سعد محارم



أسرة اسامه سعد محارم



أسرة اسامه محارم



أسرة اسامه محمد سعد



أسرة اسامه محمد محارم



الأول لمدارس المتفوقين اسامه محارم