إطلاق البوستر الرسمى لمهرجان المانجو بالإسماعلية فى دورته الأولى

الإسماعيلية - صبرى غانم

أطلقت محافظة الإسماعيلية البوستر الرسمى لمهرجان المانجو الإسمعلاوى فى دورته الأولى، تضمن البوستر ميعاد انطلاق فعاليات المهرجان، المقرر انعقاده 19 و20 أغسطس الجارى، كما صمم باللونين الأخضر والأصفر وهى الألوان المميزة للمانجو.

كان المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، قد أعلن تفاصيل انطلاق الدورة الأولى لمهرجان المانجو الإسمعلاوى فى دورته الأولى تحت رعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بمشاركة الغرفة التجارية، والمقرر انعقاده على مدار يومى 19 و 20 أغسطس الجارى، مشيرا إلى أنه مهرجان عائلى مبهج لكل أهالى المحافظة وأبنائهم وأحفادهم، وأنه جاء تلبية لرغبات الإسمعلاوية.

أضاف عثمان أن برنامج المهرجان يتضمن فاعليات فريدة من نوعها بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية للترويج للمانجو الإسمعلاوى، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وإدارة السياحة.

من جانبه صرح جلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، أن المهرجان سوف يبدأ بانطلاق موكب من ديوان عام المحافظة القديمة بشارع محمد على، مرورا بحديقة محمد على. أضاف جلال الطاهر، أن الفاعليات تتضمن إقامة عروض وخصومات على جميع أنواع المانجو، بالإضافة إلى تنظيم فقرات فنية وترفيهية.