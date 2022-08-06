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أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء)

السبت، 06 أغسطس 2022 11:10 ص
أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء) أوائل الحالات الخاصة
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022  %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

 

مدارس المتفوقين

أسامة محمد سعد فتحى محارم (الإسكندرية ) 663.78

عمر مختار جابر صقر (المنوفية ) 650.60

 

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

أوائل الحالات الخاصة

مكفوفو الجمهورية

ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )

طلاب الدمج

أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)

أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)

كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50

 

طلاب المكفوفين
الطلاب المكفوفين

 

وكان أوائل الثانوية العامة علمى رياضة 

1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407

2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406

3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405

3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405  الثالث مكرر

4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404

4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )

4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )

4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404

4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404

 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

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تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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