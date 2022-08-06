أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء)

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.
مدارس المتفوقين
أسامة محمد سعد فتحى محارم (الإسكندرية ) 663.78
عمر مختار جابر صقر (المنوفية ) 650.60
مدارس المتفوقين
أوائل الحالات الخاصة
مكفوفو الجمهورية
ناريمان أحمد صالح فرج (الإسكندرية )
طلاب الدمج
أنس إبراهيم محمد أنس مرسى الشرقية (407)
أحمد عبدالحميد جاد على سليم كفر الشيخ (396)
كيرلس سامح حسنى فخرى (القاهرة ) 368.50
الطلاب المكفوفين
وكان أوائل الثانوية العامة علمى رياضة
1 – عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد ( الشرقية ) 407
2 – مريم حسن عبدالمنعم عويس ( الجيزة ) 406
3 – أحمد سامى محمود السيد الغربية 405
3 – محمد عاطف عبدالموجود الشيمى ( الغربية ) 405 الثالث مكرر
4 – مارك ناجح ملاك بانوب (المنيا ) 404
4 – محمود مجدى السيد جعفر (المنوفية ) 404 (الرابع مكرر )
4 – محمود نعمان عبدالمجيد الفيل ( البحيرة ) 404 (الرابع مكرر )
4 – مروان أحمد سمير محمد على الشلقامى (القاهرة ) 404
4 – ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد ( الجيزة ) 404
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