أفراح بمنزل رابع الجمهورية بالمنيا.. مارك: لم أحدد الكلية التي أدخلها (صور)

المنيا-حسن عبد الغفار

ارتفعت أصوات الزغاريد بعد إعلان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، وبعد الإعلان عن حصول مارك ملاك ناجح، على المركز الرابع على مستوى الحمهورية علمى رياضة، حيث استقبلت أسرته الخبر بحالة من السعادة والفرحة الشديدة.

وقال مارك ناجح ملاك بانوب، الطالب الحاصل على مجموع 404 درجات بامتحانات الثانوية العامة 2022 شعبة رياضة: استمعت إلى مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم، مع أسرتي ولم أكن اتوقع أن الوزير يعلن اسمى بين أسماء العشر الأوائل، ولم أكن أصدق ذلك وعندما نطق الوزير باسمي حضنت والدى.

وأضاف: لم أكن اتوقع أن أكون من بين العشر الأوائل بالثانوية العامة، ولم احدد بعد وجهتي في التنسيق.

وأضاف والده: سعاتي لم توصف ابدا، لوجود ابني بين العشر الأوائل في مستوى الجمهورية، ومارك من الشباب الذين يتمتعون بالحياة لدرجة أن تعبيره عن فرحته لحظة سمعاع اسمه بين العشر الأوائل على مستوى الجمهورية كان هادى جدا، تعب ابني ماكنش على الفاضي، على حد تعبيره.

وذكر والد مارك: نجلى اختار ان يجلس بمفرده داخل حجره منعزلة عن المنزل حتى يتوافر له الاجواء المناسبة، ولم يكن مارك يحصل على دروس خصوصية الا القليل لكنه كان متابع جيد للمنصات التعليمية وبنك المعرفه وهذا هو السر وراء التفوق الذى حصل عليه اليوم.

وأوضح أن مارك الشقيق الاوسط لاخوته، وهو هادئ الطباع وخجول جدا لذلك لم اكن اضغط عليه فى اى شيئ وتركته حتى يخوض التجربه بنفسه.

فيما قالت الدكتوره سحر بشرى والدة مارك، إن نجلها كان يقوم بتلبية احتياجاته بنفسه وأوضحت: رغم أننى أغلقت العيادة من أجل ان أكون بجانبه، ولكن مارك طلب منا ان يهتم باموره حتى لا يكون وسيلة ضغط علينا طوال مدة الدراسة.

وذكرت: لم نكن نتوقع أن يكون مارك من الأوائل، وهو أيضا لم يتحدث معنا عن ذلك، حتى عندما كنا نساله فى أيام الامتحانات ، كان يقول الامتحان انتهى وننظر للامتحان الذى يليه.

ولكن اليوم كانت مفاجاه لنا عندما، وجدناه يستمع الى المؤتمر الذى عقده الوزير الدكتور طارق شوقى، وهو من أخبرنا بالنتيحة وانه من اوائل الجمهورية

ومن ناحيته هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الطالب مارك ناجح ملاك ابن محافظة المنيا والحاصل علي المركز الرابع ضمن اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا لتهنئة أسرة الطالب ، ونقل إليهم سعادته الغامرة بحصول احد ابناء المحافظة علي على المراكز الأولى ،مؤكدا فخره الشديد بجميع ابناء المنيا المتميزين والذين يرفعون اسم المحافظ عاليا في جميع المجالات وأعرب عن أمنياته باستمرار تفوقه الدراسى .

وقد حصل الطالب مارك ناجح ملاك من مدرسة العهد الجديد الخاصة بسمالوط علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية - الشعبة الرياضيه بمجموع 404 درجة.

وأكد المحافظ، أن هذا التفوق يأتي نتاج جهد واجتهاد للطالب ولأسرته وللعاملين في مديرية التربية والتعليم، معربًا عن فخره بما يقدمه أبناء المنيا من تفوق وتميز في كافة المجالات،لافتا الي انه سيتم تكريمه تقديرا لتفوقه وتميزه .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



أسرة مارك ناجح



أسرة مارك



والدة مارك ناجح المنيا