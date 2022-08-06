أسماء أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين (إنفوجراف)

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفى الشعبة الأدبية %68.38.

أسماء أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين:

أسامة محمد سعد فتحى محارم (الإسكندرية ) 663.78 عمر مختار جابر صقر (المنوفية ) 650.60



أسماء أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين