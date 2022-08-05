اليوم السابع
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نستدرجهم لأماكن نائية.. اعترافات لصوص مركبات التوك توك بالقاهرة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:00 ص
نستدرجهم لأماكن نائية.. اعترافات لصوص مركبات التوك توك بالقاهرة سرقة توك توك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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اعترف لصوص بسرقة مركبات التوك توك، عن طريق استدراج السائقين بزعم توصيلهم لأماكن نائية في القاهرة، وما أن يتوارى بعيدا عن أعين الناس، يخنقوه من الخلف ويهددوه لسرقة التوك توك.
 
ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك بالقاهرة كرهاً عن قائدها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك") بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول استوقفه 3 أشخاص  "أدلى بأوصافهم التقريبية" وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر، وفور وصولهم فوجئ بقيام أحدهم بخنقه من الخلف باستخدام قطعه قماش وتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهم وإستولوا منه على المركبة قيادته، وهاتفه المحمول، مبلغ مالى كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض ، ولاذوا بالفرار.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد مكان تواجد المركبة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وكذا ضبط المتهمين وتبين أنهم (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم مركبة ("التوك توك " المستولى عليها - المبلغ المالى المستولى عليه - السلاح الأبيض  المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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