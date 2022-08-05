اليوم السابع
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موسكو تعتقل عالم صواريخ روسى بتهمة الخيانة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:49 م
موسكو تعتقل عالم صواريخ روسى بتهمة الخيانة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت نهال أبو السعود

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قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن مدير مختبر روسي يعمل على صواريخ تفوق سرعة الصوت، وهو ‏سلاح قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه يتمتع بميزة استراتيجية لروسيا، اعتقل للاشتباه في خيانته.‏
 
ويمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر بسرعة تصل إلى تسعة أضعاف سرعة ‏الصوت، وقد قال بوتين إن الصواريخ الروسية لا مثيل لها وسيتم نشرها مع البحرية في الأشهر القليلة ‏المقبلة.‏
 
ويرأس أندريه شيبليوك مختبرًا تفوق سرعة الصوت في معهد نوفوسيبيرسك للميكانيكا النظرية والتطبيقية‏، وقد نسق في السنوات الأخيرة أبحاثًا لدعم تطوير أنظمة صواريخ تفوق سرعة الصوت، وفقًا لموقع ‏المعهد.‏
 
وفى الشهر الماضي، ذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم أيضًا اعتقال عالم كبير آخر فى معهد شيبليوك، ‏الواقع في حديقة أكاديمجورودوك العلمية في نوفوسيبيرسك، على بعد حوالي 2800 كيلومتر (1750 ‏ميلًا) شرق موسكو.‏
 
ونقلت عن مصدر مقرب من التحقيق الذي أجرته وكالة المخابرات ‏FSB‏ قوله إن ماسلوف يشتبه في ‏إفشاء أسرار الدولة بشأن تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت.‏
 
وقالت وزارة الدفاع في مايو إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ زيركون تفوق سرعته سرعة الصوت على ‏مسافة حوالي 1000 كيلومتر (625 ميل)، وبعد أيام قال قائد الأسطول الشمالي إن النظام سينتشر على ‏فرقاطة جديدة قبل نهاية السنة.‏
 
وتم اتهام عدد من العلماء الروس في السنوات الأخيرة بالخيانة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 ‏عامًا، بزعم نقلهم مواد حساسة إلى أجانب. ‏

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