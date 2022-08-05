مصرع شخص وإصابة 12 أخرين فى انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولى الساحلى

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 أخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بركاب أول رافد الطريق الدولي الساحلي "بلطيم كفر الشيخ" من ناحية بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أول طريق رافد الطريق الدولي من ناحي بلطيم، وهرعت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 12 أخرين من العمال الذين كانوا يستقلون السيارة تراوحت أعمارهم ما بين 18 و50 سنة.

ومازال نقل المصابين مستمر لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج الازم، وتم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين.