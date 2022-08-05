مدير المستشفيات بصحة المنوفية يتفقد سير العمل بمستشفى أشمون العام

المنوفية - فريق المحافظات

أجرى الدكتور محمد سلامة، مدير المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لسير العمل بمستشفى أشمون العام .

جاء ذلك بناء على تكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المرور والمتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية للوقوف على مدى جهازيتها واطمئناناً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وإشراف الدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور أيمن رشدي أخصائي الجراحة بالمستشفى، والأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة، حيث تم خلال تلك الجولة التفقدية الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى جاهزية كافة الأقسام بالمستشفى والوقوف على آخر المستجدات بكل قسم على حده.

وتم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ أقسام الداخلي والعظام والأطفال والحضانات والرعاية وقسم القسطرة القلبية.

جدير بالذكر أنه قد تم التأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية لاسيما أدوية بروتوكول فيروس كورونا استعداداً لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا بالإضافة إلى توافر أرصدة كافية من أكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته والالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية بالمستشفى كما تم تفقد أحوال المرضى والتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.

وفي ختام تلك الجولة التفقدية تم مناقشة السلبيات مع الأطقم المقدمة للخدمة بالمستشفى لاتخاذ اللازم نحو تلافيها ارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين حيث قدَّم مدير المستشفيات خالص شكره وتقديره لكافة الأطقم المنوطة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين مثمناً مجهوداتهم الحثيثة والملموسة وموجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً مستوى الخدمات الطبية المقدمة.



الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية