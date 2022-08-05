محافظ المنيا يتفقد وحدة التصلب المتعدد بمستشفى سمالوط التخصصى.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إضافة وحدة (التصلب المتعدد)، بمستشفى سمالوط التخصصي، مشيراً إلى أن تلك الوحدة هي الأولى من نوعها على مستوي المحافظة، والتي تمت إضافتها عقب الافتتاح الرئاسي للمستشفى في ديسمبر الماضي، حيث أضيفت تلك الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف عناء السفر عنهم للمحافظات الأخرى.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، رافقه فيها نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمستشفى سمالوط التخصصي، لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي، ومتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط.



وأوضح المحافظ أن وحدة (التصلب المتعدد)، توفر خدمات التشخيص والعلاج للمرضى على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، حيث توفر عليهم عناء السفر للمحافظات الأخرى لإجراء الفحوصات والعلاج، والتي تصل الى أكثر من 60 ألف جنية للمريض الواحد، حيث يعد التصلب العصبي مرضا مناعيا ويصيب الإناث عن الذكور بنسبة 3 إلى 1.



شملت جولة المحافظ تفقد قسم الغسيل الكلوي، والأشعة، وقسم أشعة الرنين المغناطيسي، والتي تعد جزء هام من وحدة التصلب المتعدد، مؤكداً أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.



كما استجاب المحافظ خلال جولته لطلب أحد المرضي، لإجراء عملية قلب مفتوح، حيث وجه وكيل وزارة الصحة، بدراسة التقارير الخاصة بالحالة بشكل عاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لها، كما التقى المحافظ بعدد من المرضى واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ودهانات البلدورات ورفع كافة الإشغالات بمحيط المستشفى.