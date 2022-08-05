محافظ أسوان: تصدرنا المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن ذلك يعكس مدى إهتمام المحافظة بمحور التمكين الإقتصادى للمرأة وأعطاءه أسبقية أولى من ضمن المحاور التنموية المتعددة فى هذا الشأن لتقديم قروض ميسرة للمرأة، وأيضاً للشباب وكافة أفراد الأسرة مما يساهم بالتالى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، وكذا سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات المتنوعة.

وأشار "عطية"، إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات ، وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية.

وتابع المحافظ، بأن المشروعات الصغيرة تعتبر بمثابة العمود الفقرى للتوسع الإقتصادى وهو ما يصب فى تحسين مستوى المعيشية وجودة الحياة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

ومن جانبها أوضحت أمانى بدر مدير عام تنمية القرية بالمحافظة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تكثيف الجهود من خلال تنظيم حملات التوعية وعقد الندوات التثقيفية بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات المعنية مما ساهم فى حصول أسوان على هذا المركز المتقدم.

وأشارت، إلى أن هذه الحملات والندوات كانت تستهدف التعريف بأهمية الإقبال على العمل الحر وتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، والإستفادة من التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات إنتاجية مربحة تدر دخول ثابته للمرأة والأسرة سواء كانت هذه المشروعات فى الإنتاج الحيوانى والداجنى وبيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات والصناعات البيئية والمنزلية وغيرها.

وأضافت، بأن هذا تكامل مع تنفيذ 303 مشروع من خلال المبادرة الرئاسية " مشروعك " خلال العام الحالى وفرت 101 فرصة عمل وذلك من إجمالى 5064 مشروع بمبالغ مالية وصلت إلى 841 مليونا و161 ألفا و484 جنيها ساهمت فى توفير نحو 23 ألف فرصة عمل منذ إنطلاق المبادرة فى مارس 2015 وحتى مايو 2022.