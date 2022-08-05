ما الرابط بين القلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتب - حسام الشقويرى

يعتبر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) والقلق حالتين منفصلتين، لكن بالنسبة لكثير من الناس يأتون كصفقة شاملة ويعانى نحو نصف البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا من اضطراب القلق، وفقا لما نشره موقع WebMD.

وعندما يكون لديك قلق مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يؤدى ذلك إلى تفاقم بعض أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، مثل الشعور بالضيق أو صعوبة التركيز، لكن اضطراب القلق يأتى أيضًا مع مجموعة من الأعراض الخاصة به، مثل:

قلق دائم بشأن العديد من الأشياء المختلفة

الشعور بالضيق

ضغط عصبى

إعياء

مشاكل فى النوم

اضطراب القلق أكثر من مجرد الشعور بالقلق من وقت لآخر، فهو مرض عقلي يمكن أن يؤثر على العلاقة والعمل ونوعية الحياة، وفي بعض الأحيان يأتي القلق نتيجة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعندما يكون الأمر كذلك، فغالبًا ما تكون مخاوفك حول مقدار قدرتك على الإنجاز.

وللتركيز على أفضل طريقة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق، من المرجح أن ينظر الطبيب فى الحالة التى تؤثر على المريض، ومن المحتمل أن يخفف العلاج من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من القلق، وإذا كان القلق حالة منفصلة وليس أحد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يحتاج المريض إلى علاج كل الاضطرابين في نفس الوقت.

ويمكن أن تعمل بعض العلاجات مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق ، مثل:

العلاج السلوكى المعرفى

تقنيات الاسترخاء والتأمل

الأدوية الموصوفة