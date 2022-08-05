مات وهو بيتفسح بعد امتحان الثانوية.. والد فارس: جالنا خبر وفاته بدل نتيجته

الإسكندرية أسماء على بدر

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة، ولكن أسرة الطالب فارس جاءها خبر وفاته فى حادث مأساوى على طريق الساحل الشمالى بسبب مرور سيارة مسرعة تتجاوز السرعة المقررة، أطاحت بفارس أرضا وتسببت فى فصل قدمه عن جسده لشدة الارتطام، والتقى " اليوم السابع" بأسرة الطالب فارس عاشور، بالإسكندرية ، الأم المكلومة فى حالة ذهول لا تصدق وفاة نجلها الصغير والأب الحزن يملأ عيناه وأفراد الأسرة فى حالة انهيار.



ويقول القبطان محمد عاشور، والد الطالب، إن فارس ذهب لقضاء إجازة مع أصدقاءه فى الساحل الشمالى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وأثناء خروجه للذهاب إلى أحد أصدقاءه فى قرية أخرى فوجئ بسيارة مسرعة صدمته وتسببت فى فصل ساقه عن جسده وتهشم فى الجمجمة وكافة أنحاء الجسد ولقى مصرعه فى الحال.



وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تلقى الخبر من أصدقاءه ذهب مسرعا إلى العلمين وشاهد جسد نجله وكان مهشما تماما نتيجة شده الارتطام والسرعة الزائدة، موضحًا أنه تم إخطار الشرطة والنيابة بالحادث، وفتحت تحقيق فى الواقعة.



وأشار إلى انه تم ضبط المتهم لكن أفرج عنه بعدها على ذمة القضية، وطالبت النيابة فحص السيارة، وطالب والد الشاب بضرورة تفريغ الكاميرات وإجراء فحوصات طبية للمتهم لكى يتم التأكد من عدم تعاطيه مواد مخدرة أو كحوليات، لافتا إلى أن فارس كان بطلا رياضيا حاز على العديد من الميداليات في الكاراتيه.



وأكد أن الجميع كان يشهد له بحسن الأخلاق وأنه تفاجأ بكمية الحب من زملائه وأصدقائه أثناء جنازته التي حضرها الآلاف من الشباب، مطالبا بحق ابنه فقط من الجانى.



من جانبها، أشارت والدة فارس إلى أنها لا تصدق حتى الآن ما حدث لفارس فهو كان شابا مختلفا محب للجميع ومثقفا وكثير القراءة والإطلاع.

وبدأت الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة، لشاب في العقد الثاني من العمر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة الساحل، رفقة سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعى فيما تم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.



وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة. وقررت النيابة طلب تقرير الطب الشرعي، والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.



الطالب فارس



الميداليات الحائز عليها



صورة الطالب فارس