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فى أول جمعة لرحيله.. أسرة يوسف اشهر بائع فريسكا تتوافد على المقابر لقراءة القرآن

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:48 م
فى أول جمعة لرحيله.. أسرة يوسف اشهر بائع فريسكا تتوافد على المقابر لقراءة القرآن جانب من الدعوات على القبر
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو من مقابر منطقة أبو قير شرق محافظة الإسكندرية حرص أسرة يوسف السيد عبد الراضي أشهر بائع فريسكا لزيارته في أول جمعة بعد رحيله لقراءة القرآن والادعية علي روحه

وقال محمد السيد عبد الراضي شقيق يوسف اشهر بائع فريسكا أنه حرص وهو وأسرته بكلمات مؤثرة خلال  الحضور الي مقابر الأسرة بمنطقة أبوقير لقراءة القرآن الكريم والأدعية علي روحه

واضاف محمد السيد ل " اليوم السابع" أنهم حريصين علي الحضور كل جمعة باذن الله لزيارة يوسف شقيقة وقراءة القرآن علي قبرة " مشيرا " أن الأسرة تلقت اتصالات هاتفيه بعدد كبير جدا في وفاة يوسف وبعض منهم عرض مساعدات مادية ولاكنهم رفضوا ذلك مطالبين بالدعاء لشقيقة.

كان قد توفى الشاب يوسف السيد راضى 32 عاما والشهير بأشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال الخميس الماضي.

يوسف كان يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية، وحصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، وعمل فى خدمة العملاء لفترة فى إحدى شركات المحمول، حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.
 
جاء خبر وفاه الشاب يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا كالصاعقه على أهالى الإسكندرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، إذ إن  معظمهم شاهد يوسف وتعامل معه وشاهد ابتسامته التى كانت مليئة بالأمل .
 
وشيعت أسرة يوسف السيد راضى الشهير ببائع الفريسكا بالإسكندرية جثمانه من مسجد النهضة فى منطقة أبوقير بالإسكندرية، عقب صلاة الظهر يوم الخميس الماضي  فى منطقة المعمورة وسط حضور أعداد كبيرة خلال تشيع الجثمان الي مقابر الأسرة بمنطقة أبوقير.

أهل-يوسف-أشهر-بائع-فريسكا-فى-زيارة-المقابر--(1)
 

 

أهل-يوسف-أشهر-بائع-فريسكا-فى-زيارة-المقابر--(2)
 

 

جانب-من-الدعوات-على-القبر-(1)
 

 

جانب-من-الدعوات-على-القبر-(2)
 

 

جانب-من-زيارة-المقابر--(1)
 

 

جانب-من-زيارة-المقابر--(2)
 

 

خلال-زيارة-القبر-(1)
 

 

خلال-زيارة-القبر-(2)
 

 

قبر-يوسف-أشيك-بائع-فريسكا-بالإسكندرية-(1)
 

 


أخبار الإسكندرية

أشهر بائع فريسكا

أسرة بائع فريسكا

مقابر أبوقير

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