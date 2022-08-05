اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:20 م
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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال الأسبوع الماضى على رأسها "الاتصالات"

الجمعة، 05 أغسطس 2022 08:00 م
صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال الأسبوع الماضى على رأسها "الاتصالات" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 19.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 8%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.4%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 6.9%، 6.7%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.7%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 4.8%، 4.5%، 4%، على التوالي.
 
وصعدت قطاعات البنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 3.8%، 3.7%، 3.5%، 3.1%، على التوالي، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 10043.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1911.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2835.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 8.33% ليغلق عند مستوى 12443 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 362.8 مليار جنيه إلى 433.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 19.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113 مليار جنيه إلى 114.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 475.8 مليار جنيه إلى 548.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

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