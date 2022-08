صاعقة برق تصيب 4 أشخاص قرب البيت الأبيض.. ومسئول: الأشجار ليست مأوى آمن

أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة بعدما ضربتهم صاعقة فى ساحة لافاييت بواشنطن العاصمة أمام البيت الأبيض، وقال فيتو ماغيولو، المتحدث باسم دائرة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في العاصمة، إن الجرحى - اثنان من الذكور وامرأتان - تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة بسبب إصابات تهدد حياتهم، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ضرب البرق الأشخاص الأربعة بالقرب من شجرة على بعد ياردات من السياج المحيط بالمقر الرئاسي والمكاتب، وقال ماغيولو، إن شرطة المتنزه الأمريكية، التى تتواجد بشكل منتظم في الميدان، توجهوا لمساعدة الضحايا على الفور، فيما لم يتعرف المسؤولون بعد على الجرحى حيث تقوم شرطة بارك حاليًا بالتحقيق في الحادث.

وقال ماغيولو، إنه من المحتمل أن الأشخاص الأربعة الذين تم العثور عليهم في الحادث حاولوا البحث عن ملجأ تحت الشجرة القريبة عندما مرت العاصفة قبل الساعة 7 مساءً بقليل.

