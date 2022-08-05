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صاعقة برق تصيب 4 أشخاص قرب البيت الأبيض.. ومسئول: الأشجار ليست مأوى آمن

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:06 م
صاعقة برق تصيب 4 أشخاص قرب البيت الأبيض.. ومسئول: الأشجار ليست مأوى آمن الإسعاف ينقل المصابين
كتب: إيهاب محمد

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أصيب أربعة أشخاص بجروح خطيرة بعدما ضربتهم صاعقة فى ساحة لافاييت بواشنطن العاصمة أمام البيت الأبيض، وقال فيتو ماغيولو، المتحدث باسم دائرة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في العاصمة، إن الجرحى - اثنان من الذكور وامرأتان - تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة بسبب إصابات تهدد حياتهم، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

ضرب البرق الأشخاص الأربعة بالقرب من شجرة على بعد ياردات من السياج المحيط بالمقر الرئاسي والمكاتب، وقال ماغيولو، إن شرطة المتنزه الأمريكية، التى تتواجد بشكل منتظم في الميدان، توجهوا لمساعدة الضحايا على الفور، فيما لم يتعرف المسؤولون بعد على الجرحى حيث تقوم شرطة بارك حاليًا بالتحقيق في الحادث.

وقال ماغيولو، إنه من المحتمل أن الأشخاص الأربعة الذين تم العثور عليهم في الحادث حاولوا البحث عن ملجأ تحت الشجرة القريبة عندما مرت العاصفة قبل الساعة 7 مساءً بقليل.

أشار المتحدث باسم Fire and EMS إلى أن الأشجار ليست الملجأ المثالي أثناء العواصف الرعدية، وقال ماغيولو: "الأشجار ليست أماكن آمنة.. أى شخص يذهب للبحث عن مأوى تحت شجرة، فهذا مكان خطير للغاية".

الاسعاف ينقل المصابين
الاسعاف ينقل المصابين

فيما قال كريس فاجاسكى، المحلل فى شبكة البرق الوطنية، لصحيفة واشنطن بوست، "كان هناك ما مجموعه ستة "اندفاعات كهربائية" ضربت نفس النقطة بالقرب من البيت الأبيض في غضون نصف ثانية من بعضها البعض في 6:49 مساءً" 


البيت الأبيض

اعاصفة رعدية

عواصف

عواصف رعدية

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