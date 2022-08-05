شواطئ بورفؤاد كامل العدد فى بورسعيد هربا من حرارة الجو.. صور

توافد المصطافين على شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة،تزامناً مع إرتفاع حرارة الجو.

وحرص المئات من الأطفال على السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، كما حرص البعض الآخر على اللعب فى رمال الشاطئ، بينما يستمتع الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط فضلاً للممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 6 منقذين بطول الشاطىء تحسباً لأى حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

ومن جانبهم أشاد المصطافين بشاطئ بورفؤاد الذى يتميز بمياهه الصافية ورماله الناعمة فضلاً أنه شاطئ مفتوح بدون رسوم يعنى شاطئ بالمجان وكامل العدد.