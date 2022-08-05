سكرتير عام كفر الشيخ يزور مصابى حادث رافد الطريق الدولى ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أوفد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، للاطمئنان على المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على رافد الطريق الدولى الساحلى، والذين تم نقلهم لمستشفى بلطيم النموذجي، وجر نقل 3 حالات منهم لمستشفى كفر الشيخ العام، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

واطمأن اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة على حالات المصابين الثلاثة الذين تم نقلهم من مستشفى بلطيم النموذجي، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية لهم، كما تواصل محافظ كفر الشيخ هاتفيا مع المرضى للاطمئنان عليهم.

وأكد اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع الحادث فور وقوعه فجر اليوم، ووجه بتوجيه كافة الرعاية الطبية للمصابين، واطمأن على حالة المصابين، وما يقدم له من فحوصات وإشاعات وغيرهما من الخدمات الطبية.

ويذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع حادث وقع على رافد الطريق الدولي الساحلي، فجر اليوم الجمعة، والذي لقى فيه شخص مصرعه، وأصيب به 12 أخرين، كانوا على متن سيارة ربع نقل.

ووجه محافظ كفر الشيخ برفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، لاستقبال الحالات والتعامل معها فوراً، كما وجه محافظ كفر الشيخ، باجراء الإشعات والاسعافات الازمة، وتقديم كل أوجه الخدمة الطبية للمصابين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب أول طريق رافد الطريق الدولي من ناحي بلطيم، وهرعت 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص، وإصابة 12 أخرين من العمال الذين كانوا يستقلون السيارة تراوحت أعمارهم ما بين 18 و50 سنة،وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي الإسعافات الازمة، واجراء الفحوصات الطبية للمصابين.



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