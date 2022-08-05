اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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تواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء بشارع محمد على ومدخل بورسعيد الجنوبى

الجمعة، 05 أغسطس 2022 01:45 م
تواصل أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء بشارع محمد على ومدخل بورسعيد الجنوبى أعمال رفع كفاءة وتطوير المسطحات الخضراء ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى برئاسة هالة أبو العز رئيس الحي، متابعة رفع كفاءة أعمال وتطوير المسطحات الخضراء بامتداد شارع محمد علي ومدخل بورسعيد الجنوبى لليوم السادس على التوالي، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة  لتطوير ورفع كفاءة المدخل الجنوبي للمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. 
 
وأكدت محافظة بورسعيد، أنه قد تمت متابعة أعمال قص وتهذيب الحشائش الخضراء وتقليم الأشجار الفيكس ونخيل البتشارديا بامتداد السور النباتى وجانبى الشارع والجزيرة الوسطى له، كما تمت أعمال النظافة العامه وزراعة الأحواض الزهرية بأصناف النباتات المزهرة والمعمره ونباتات الاكاسيا الملونه  التي تتم بجانبي الطريق وداخل المسطحات الخضراء والجزيزة الوسطى إلى جانب تحسين الإضاءة وإصلاح وصيانة شبكه المياه لرى المسطحات الخضراء علاوة على زيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها وتركيب شبكة مياه جديدة للحدائق بدلا من التالفه 
 
وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، افتتح أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي، والذي شهد تطوير على أعلى مستوى، حيث شمل التطوير إعادة رصف الطرق وزيادة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الإضاءة، فضلا عن وضع الجدرايات التي تعبر عن هوية الباسلة،  مؤكدا أن العمل مازال مستمرا فى استكمال أعمال تطوير المسطحات الخضراء وتقليم وهندسة الاشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بامتداد شارع محمد علي ومدخل بورسعيد الجنوبى.
 
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أعمال التطوير 

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الأعمال في المدخل الجنوبي_ 

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العمل في المدخل_ 

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رئيس الحي 
 

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