تعرف على مصير نصاب "فرص العمل الوهمية" بمنطقة باب الشعرية

كتب سليم على

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط متهم بالنصب على المواطنين بمنطقة باب الشعرية، حي تلقى قسم شرطة باب الشعرية من أحد المواطنين، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى إيجاد فرصة عمل له بالخارج، إلا إنه لم يفى بذلك، ولم يرد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:-

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".