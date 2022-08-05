تحرير 2453 محضر تبوير وإعادة زراعة 476 حالة بالمنوفية

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس الجارى ، حيث تم إزالة 22 حالة تعدى بمساحة إجمالية 2075 م2 بما يعادل ( 12 قيراط ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا إنطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة .

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعدي بنواحي (مليج ، ميت موسى، البتانون ، دكما ، منشأة شنوان ) بمركز شبين الكوم بمساحة (6 قيراط) ، و 8 حالات بنواحي ( كفر أبو محمود ، جريس ، بندر أشمون ، سمادون ، أبو رقبة ) بأشمون بمساحة (3 قيراط و 7سهم )، وكذا تنفيذ إزالة فى المهد لـ 3 حالات تعدى الأولى بناحية طوخ طنبشا ببركة السبع بمساحة 170 م2 ، والثانية بناحية العطف بمركز الباجور بمساحة 90م2 ، والأخير بقرية سروهيت بمنوف بمساحة ( قيراط و6 سهم).

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير محضرين تقسيم بمساحة " 18 قيراط و7 سهم " بمركزي تلا و بركة السبع، بالإضافة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن تم تحرير 2453 محضر تبوير على مساحة ( 363 فدان و6 أسهم )، وكذا إعادة زراعة 476 حالة تم تبويرها بمساحة (56 فدان و22 قيراط و10 سهم ) وتم رفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .