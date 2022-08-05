الوحدات المحلية بالإسماعيلية ترفع 7 آلاف طن من المخلفات خلال أسبوع.. صور

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والاوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالى 7612 طن خلال الأسبوع الماضي.

ففى مركز ومدينة الاسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر ب 95 طن، أما قرية الحجاز، وقامت الوحدة المحلية برفع 90 طن من القمامة والمخلفات.

وفى قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة تقدر 290 طن، كما تم رفع 95 طن من القمامة والمخلفات وذلك بقرية عين غصين، وفى قرية الضبعية، قامت الوحدة المحلية برفع 80طن من القمامة والمخلفات ليصل إجمالى ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية 640 طن من القمامة والمواد الصلبة.

كما قامت الوحدة المحلية لحى أول برفع حمولات قدرها 640 طن من القمامة والمخلفات، أما حى ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها ب 1252 طن وذلك على مدار الأسبوع الماضى، وقامت الوحدة المحلية لحى ثالث برفع حمولات قدرها 968طن من القمامة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالى 1012 طن تقريبا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضى، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع المخلفات والقمامة بإجمالى حمولات قدرها 444 طن تقريبا من المدينة القديمة والجديدة والمنطقة الوسطى والمنطقة الصناعية بالإضافة إلى قري جلبانة والتقدم والأبطال والسلام وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها 1070 طن من المخلفات والقمامة، وفى مركز ومدينة التل الكبير ، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 410 طن قمامة و 100 طن من المخلفات الصلبة وذلك من قطاع الحمادة و تل البلد والسلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء والملاك والقصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع كمية من القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالى ماتم رفعه خلال الأسبوع الماضى 525 طن من المدينة والقرى وتوابعها، وفى مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية برفع 551 طن قمامة تقريبا خلال الأسبوع الماضى، وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودها فى رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعا لانتشار الأمراض.