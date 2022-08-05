المتهم بتزوير تذاكر مباريات كرة القدم يعترف: "أستخدم طابعة بالمنزل"

كتب محمود عبد الراضى

اعترف صاحب مطبعة بتزوير تذاكر المباريات والأوراق والمحررات الرسمية، بعد القبض عليه، وذلك بعد ضبط أشخاص حاولوا دخول مباراة بتذاكر مزورة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم باستاد القاهرة الدولى بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته تذكرتين "مزورين" واعترافه بشرائهما بمبلغ مالى من أحد الأشخاص "سائق" حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر داخل مسكنه على "4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - عدد 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالى.