اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المتهم بتزوير تذاكر مباريات كرة القدم يعترف: "أستخدم طابعة بالمنزل"

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:00 ص
المتهم بتزوير تذاكر مباريات كرة القدم يعترف: "أستخدم طابعة بالمنزل" المتهمان
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف صاحب مطبعة بتزوير تذاكر المباريات والأوراق والمحررات الرسمية، بعد القبض عليه، وذلك بعد ضبط أشخاص حاولوا دخول مباراة بتذاكر مزورة.
 
وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة والمعينة لتأمين إحدى مباريات كرة القدم باستاد القاهرة الدولى بدائرة القسم بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أثناء دخوله الاستاد، وبحوزته تذكرتين "مزورين" واعترافه بشرائهما بمبلغ مالى من أحد الأشخاص "سائق" حال استقلاله صحبته السيارة قيادته.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك مطبعة - مقيم بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر داخل مسكنه على "4 طابعة متنوعة - ماكينة تغليف - عدد 3 مكبس - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - زجاجات أحبار ألوان مختلفة"، والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة مقابل تحصله على مبلغ مالى.

مطبعة تزوير

تزوير تذاكر المباريات

تذاكر المباريات

صاحب مطبعة

الداخلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة