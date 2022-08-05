اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء توفر سيارات متنقلة لتقديم خدماتها للمواطنين

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:00 ص
الكهرباء توفر سيارات متنقلة لتقديم خدماتها للمواطنين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار حالياً إعداد هوية بصرية موحدة لمراكز الخدمات على مستوى جميع شركات التوزيع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، تكاملاً مع المشروع القائم لتطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتماشياً مع رؤية الدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم حالياً إتاحة قنوات جديدة للتعامل مع الجمهور لتقديم خدمات الكهرباء منها (سيارة متنقلة للخدمات – أكشاك للخدمة – تطبيقات المحمول – الموقع الإلكترونى) .

ويرى المصدر أن كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضا جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

خدمات الكهرباء الاليكترونيه

وزارة الكهرباء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يستقبل رئيسة مؤتمر COP 21 للتعرف على التجربة المصرية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:05 م

وزير الكهرباء: الجميع سيحصل على الطاقة بأسعار مناسبة بحلول 2030

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:27 م

وزير الكهرباء: الشبكة بحالة جيدة ولم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.. محمد شاكر لـ"اليوم السابع": تخفيف الأحمال أصبح أمرا غير وارد فى مصر.. ويؤكد: احتياطى الشبكة يمثل نصف احتياجات المصريين

الأحد، 24 يوليه 2022 11:00 م

وزير الكهرباء يعطى إشارة بدء الإنشاءات الرئيسية لمحطة الضبعة للطاقة النووية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:05 م

وزير الكهرباء العراقى: مفاوضات الربط الكهربائى مع السعودية استمرت عامين

الأحد، 17 يوليه 2022 09:21 ص

شركة إماراتية تبحث مع وزير الكهرباء فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر بمصر

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:53 ص

وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للقابضة لمناقشة الموازنة للعام المالى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:13 م

وزير الكهرباء يشكر العاملين: نجحتم بتحقيق نقلة فى خدمة المواطنين

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة