التصريح بدفن جثتى طفلتين لقيتا مصرعهما عقب تناول بامية فاسدة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثتى طفلتين شقيقتين لقيتا مصرعهما إثر إصابتهما بحالة تسمم غذائى عقب تناول طعام منزلي فاسد عبارة عن بامية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وما زالت أعمال الملاحظة الطبية لشقيقهما الطفل وشقيقتهما الطفلة مستمرة.

ترجع الواقعة عقب وفاة طفلتين، بينما أصيب شقيقهما وشقيقتهما إثر تناولهم جميعا وجبة غذائية منزلية عبارة عن بامية فاسدة، بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى والمصابين تم حجزهم باستقبال الباطنة للعلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة أطفال بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتوفى طفلتين ومازال الآخرين على قيد الحياة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وصول الطفلة "اسينات أ ع" 3 سنوات والطفلة "زينة أ ع" 3 سنوات والطفل "جمال أ ع" 4 سنوات والطفلة "ليالي أ ع" 5 سنوات أشقاء من أسرة واحدة ويقيمون دائرة مركز دار السلام إلى مستشفى دار السلام المركزى يعانون من "حالة إعياء وقيئ" وتوفيت الأولي والثانية أثناء إجراء الإسعافات اللازمة ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال كل من والدهم "أحمد ع ع" 36 سنة مزارع ووالدتهم "بدور أ م" 26 سنة ربة منزل ويقيمان دائرة المركز قررا تناول أنجالهم المذكورين وجبة طعام منزلي فاسد " بامية" مما أدي لإصابتهم والتي أودت بحياة الأولي والثانية" ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.