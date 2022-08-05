البيت الأبيض: لا توجد معلومات عن خطط بايدن للاتصال بالرئيس الروسي

وكالات

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أنه لا توجد لديه أي معلومات عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد لدي معلومات لأعلن عنها بشأن اتصال مع الرئيس بوتين".

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي يخطط ليتصل ببوتين لمناقشة استعادة الأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

وأضاف كيربي أن بايدن "على قناعة بأن المقترح الذي نطرحه يعتبر جديا، وهو يدعو روسيا لقبول هذا المقترح ليكون بإمكاننا استعادة بريتني وبول".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اقترح مبادلة الأمريكيين المعتقلين في روسيا بالمواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.