"البنتاجون" يطالب موظفيه بعدم مسح محتويات هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية

كتبت: نهال أبو السعود

لفت المسؤول الثاني في البنتاجون انتباه موظفيه للحفاظ على محتويات هواتفهم الحكومية بعد ‏الكشف عن عدم حفظ النصوص لكبار مسؤولي وزارة الدفاع وفقدان اتصالاتهم في 6 يناير 2021 خلال ‏أحداث اقتحام الكونجرس.‏

وبحسب صحيفة ذا هيل، في مذكرة أرسلت إلى كبار القادة ذكّرت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس ‏المسؤولين بأن الاحتفاظ بالسجلات بموجب قانون السجلات الفيدرالية "هو مسؤولية رسمية والتزام ‏قانوني لجميع الموظفين الفيدراليين ، المدنيين والعسكريين".‏

وكتبت هيكس أن هذه المذكرة "توجه أيضًا ، بشكل فعال على الفور ، جميع مزودي خدمة الأجهزة ‏المحمولة في وزارة الدفاع بالتقاط وحفظ البيانات المقيمة على الأجهزة المحمولة التي توفرها وزارة ‏الدفاع عندما يتم تسليم الأجهزة من قبل المستخدمين".‏

وأثارت المسألة الجدل بعد مسح البنتاجون هواتف وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر ووزير الجيش ‏الأسبق رايان مكارثي في الأيام التي أعقبت الهجوم على مبنى الكابيتول وانتهاء ولاية الرئيس السابق ترامب.‏

واكتشفت هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية ، فجوة البيانات لأول مرة بعد أن رفعت دعوى على النصوص ‏عقب طلب السجلات العامة.‏

السجلات التي تم حذفها مهمة لأنها يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على سبب تأخر الحرس الوطني في ‏الموافقة على الذهاب إلى مبنى الكابيتول لأنه كان تحت الحصار.‏

دعا رئيس السلطة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إليزابيث) في وقت ‏سابق من هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق في كيفية فقد الاتصالات.‏

وفي مذكرتها ، وجهت هيكس أيضًا رئيس قسم المعلومات في البنتاجون والمستشار العام للتقييم ‏وتقديم تقرير في غضون 30 يومًا حول سياسة وإجراءات الاتصالات الحالية في وزارة الدفاع وأي ‏توصيات للتحسين.‏