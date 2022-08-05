"البنتاجون" يطالب موظفيه بعدم مسح محتويات هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية

لفت المسؤول الثاني في البنتاجون انتباه موظفيه للحفاظ على محتويات هواتفهم الحكومية بعد الكشف عن عدم حفظ النصوص لكبار مسؤولي وزارة الدفاع وفقدان اتصالاتهم في 6 يناير 2021 خلال أحداث اقتحام الكونجرس.
وبحسب صحيفة ذا هيل، في مذكرة أرسلت إلى كبار القادة ذكّرت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس المسؤولين بأن الاحتفاظ بالسجلات بموجب قانون السجلات الفيدرالية "هو مسؤولية رسمية والتزام قانوني لجميع الموظفين الفيدراليين ، المدنيين والعسكريين".
وكتبت هيكس أن هذه المذكرة "توجه أيضًا ، بشكل فعال على الفور ، جميع مزودي خدمة الأجهزة المحمولة في وزارة الدفاع بالتقاط وحفظ البيانات المقيمة على الأجهزة المحمولة التي توفرها وزارة الدفاع عندما يتم تسليم الأجهزة من قبل المستخدمين".
وأثارت المسألة الجدل بعد مسح البنتاجون هواتف وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر ووزير الجيش الأسبق رايان مكارثي في الأيام التي أعقبت الهجوم على مبنى الكابيتول وانتهاء ولاية الرئيس السابق ترامب.
واكتشفت هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية ، فجوة البيانات لأول مرة بعد أن رفعت دعوى على النصوص عقب طلب السجلات العامة.
السجلات التي تم حذفها مهمة لأنها يمكن أن تلقي مزيدًا من الضوء على سبب تأخر الحرس الوطني في الموافقة على الذهاب إلى مبنى الكابيتول لأنه كان تحت الحصار.
دعا رئيس السلطة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إليزابيث) في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق في كيفية فقد الاتصالات.
وفي مذكرتها ، وجهت هيكس أيضًا رئيس قسم المعلومات في البنتاجون والمستشار العام للتقييم وتقديم تقرير في غضون 30 يومًا حول سياسة وإجراءات الاتصالات الحالية في وزارة الدفاع وأي توصيات للتحسين.
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