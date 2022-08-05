البحرين والصين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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بحثت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، خلال لقائها اليوم الخميس، سفير الصين لدى البحرين أنور حبيب الله، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة تطوير مسار العمل البرلماني الثنائي بين مجلس النواب ونظيره الصيني، بما يسهم في دعم العلاقات المشتركة، ومجالات التعاون التنموية في مختلف القطاعات.

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم الخميس موقف مملكة البحرين الثابت تجاه سياسة الصين الواحدة، معربة عن تمنياتها أن يعم السلام والأمن الأراضي الصينية ودول القارة الآسيوية، بما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.

من جانبه أعرب السفير الصيني عن تقدير بلاده لمواقف مملكة البحرين الداعمة لجمهورية الصين الشعبية، ودور مجلس النواب في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقا من العلاقات التاريخية الوثيقة والمصالح المشتركة.