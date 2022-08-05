اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:40 م
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الانتهاء من رفع كافة مخلفات المقلب الوسيط بحى غرب مدينة المنيا.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:29 م
الانتهاء من رفع كافة مخلفات المقلب الوسيط بحى غرب مدينة المنيا.. صور
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي ،محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والإشغالات والإنارة ورفع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال رفع كافة مخلفات المقلب الوسيط بحي غرب مدينة المنيا، حيث تم رفع 750 طن، و نقلها للظهير الصحراوي الغربي، وجاري العمل برفع كافة مخلفات المقالب الوسيط بالطريق الدائري بالمدينة.

وكان المحافظ قد أجرى جولة مفاجئة، الأربعاء الماضي، لمتابعة مستوي الحالة العامة للنظافة، حيث تم المرور على جميع نقاط تجميع القمامة والمقلب الوسيط بحي غرب مدينة المنيا، وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع أولا بأول، موجهاً الوحدة المحلية، وإدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، بعرض تقارير بتلك الحملات، مؤكداً عدم التهاون مع أي متقاعس في أداء مهامه الوظيفية.

سيارة رفع المخلفات
سيارة رفع المخلفات


عمال النظافة
عمال النظافة


المنطقة بعد رفع المخلفات
المنطقة بعد رفع المخلفات


حملة رفع المخلفات
حملة رفع المخلفات


رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا


رفع المخلفات فى المنيا
رفع المخلفات فى المنيا


سيارات المخلفات
سيارات المخلفات


اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا

أملاك الدولة

مدينة المنيا

حي غرب مدينة المنيا



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