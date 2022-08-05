الإجازة بدون أجر تمنع ترقيتك.. إعرف موانع الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية

كتبت ريهام الباشا

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد من الأسباب التي قد تؤدي لمنع الموظف من الحصول على الترقية بالرغم من إتمام المدد البينية وهى كالتالى..

اولا: إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

ثانيا: إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

ثالثا: إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.

رابعا: إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل ، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.