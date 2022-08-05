اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:48 م
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استحداث رعايات مركزة لمرضى الكبد ومرضى العزل بمبرة المحلة وتشغيل 10 أسرة جديدة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:56 م
استحداث رعايات مركزة لمرضى الكبد ومرضى العزل بمبرة المحلة وتشغيل 10 أسرة جديدة أسرة عزل بمبرة المحلة
الغربيــــة عادل ضرة

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صرح  الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية ان الفرع قام باستحداث رعاية جديدة وتشغيلها بقوة 3 أسرة لمرضي رعايات الكبد، وتحديث السعة الاستيعابية لرعايات الأطفال لتكون 6 أسرة بدلا من 4 أسرة بالإضافة إلى رفع الطاقة الإستيعابية لوحدة الحضانات وتشغيل قاعات جديدة بواقع 21 حضانة وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية.
 
وأضاف "جلال" إلى أنه تم تشغيل رعاية العزل بقوة 7 أسرة جديدة بالإضافة إلي تشغيل 8 أسرة عزل لمرضى الأقسام الداخلية.

مؤكداً أن الفرع خلال عام 2022 نجح في إضافة وتشغيل أسرة لمرضي الرعايات المركزة بواقع 17 سرير رعاية مركزة بالمجمع الطبي بطنطا ومن المقرر افتتاح وتشغيل قاعات جديدة بواقع 8 أسرة نهاية الأسبوع القادم،بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل الرعايات بمبرة المحلة بواقع 18 سرير رعاية مركزة.

موضحا أن عملية الاحتياج لأسرة الرعاية المركزة والحضانات عملية مستمرة للقضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الرعايات والحضانات في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة الرعايات المركزة ووحدات حديثي الولادة ودعمها بالاحتياجات والتجهيزات الطبية الحديثة.
أسرة عزل بمبرة المحلة
أسرة عزل بمبرة المحلة

 

أسرة عزل جديدة فى الغربية
أسرة عزل جديدة فى الغربية

 

أسرة عزل جديدة فى المحلة
أسرة عزل جديدة فى المحلة

 

أسرة عزل جديدة
أسرة عزل جديدة

 

أسرة عزل لمرضى الكبد فى المحلة
أسرة عزل لمرضى الكبد فى المحلة

 


الدكتور سيد جلال

مدير فرع التأمين الصحي بالغربية

التأمين الصحي بالغربية

رئيس فرع التأمين الصحي بالغربية

مبرة المحلة



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