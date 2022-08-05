استحداث رعايات مركزة لمرضى الكبد ومرضى العزل بمبرة المحلة وتشغيل 10 أسرة جديدة

وأضاف "جلال" إلى أنه تم تشغيل رعاية العزل بقوة 7 أسرة جديدة بالإضافة إلي تشغيل 8 أسرة عزل لمرضى الأقسام الداخلية.



مؤكداً أن الفرع خلال عام 2022 نجح في إضافة وتشغيل أسرة لمرضي الرعايات المركزة بواقع 17 سرير رعاية مركزة بالمجمع الطبي بطنطا ومن المقرر افتتاح وتشغيل قاعات جديدة بواقع 8 أسرة نهاية الأسبوع القادم،بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل الرعايات بمبرة المحلة بواقع 18 سرير رعاية مركزة.



موضحا أن عملية الاحتياج لأسرة الرعاية المركزة والحضانات عملية مستمرة للقضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الرعايات والحضانات في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة الرعايات المركزة ووحدات حديثي الولادة ودعمها بالاحتياجات والتجهيزات الطبية الحديثة.